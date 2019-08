Dorffest in Alpen : 99 Luftballons gegen den Kieskrater

Dorffest in Alpen

Bönninghardt Die Bönninghardter Vereine laden für Samstag zum Heidefest auf den Dorfplatz.

Die beiden Tambourcorps Bönninghardt und Bönninghardt-Saalhoff eröffnen mit ihrem forsch klingendem Spiel das Heidefest. Ferner wird der Musikverein Menzelen-Ost, der in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden ist, das Heidefest musikalisch begleiten. Der Kirchenchor lädt zum Mitsingen ein und Christel Tinnefeld trägt ihre beliebten plattdeutschen Gedichte vor. Es wird zudem ein Fahnenschwenken geben und die „Happy Girls“ zeigen einen Showtanz.

Das obligatorische Preis- und Königsschießen der Kinder organisiert der Bürgerschützenverein Eintracht Bönnighardt-Vierquatieren. Die JuBo Bönninghardt kümmert sich mit Spielständen um die Betreuung der kleinen Gäste. Die Bürgerschützen versorgen die Besucher zudem am Getränke- und Grillstand. Käthis Cafeteria ist geöffnet, lockt mit Kaffee und Kuchen. Auch der Eis-Wagen rollt an.

Schützentradition in Alpen

Trotz aller Festtagsstimmung wird’s auch ein wenig politisch: Der Steuerkreis „Heier Kiesgegner“ gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Auskiesungsproblematik. Gegen 16 Uhr wird ein Ballonwettbewerb gestartet. Die Bönninghardter „gehen in die Luft“ und machen erneut darauf aufmerksam, dass sie die drohende Trockenabgrabung von Kies und Sand vor ihrer Haustür auf gar keinen Fall hinnehmen werden. Es werden 99 bunte Ballons in den Himmel geschickt. Diese Protest-Aktion untermauert die Forderung an den Regionalverband, „die 18,5 Hektar unsinniger Trockenabgrabungsfläche endlich ersatzlos aus dem Plan zu nehmen“. Ebenso soll das Ruhrparlament sensibilisiert werden, dem aktuellen Plan nicht zuzustimmen.