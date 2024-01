Karneval in Alpen Die Bönninghardter Besenbinder zieht’s in den Dschungel

Zunächst könnte man vermuten, dass die Bönninghardter Besenbinder in der kommenden Karnevalsession ins berühmte „Dschungelcamp“ einziehen werden. Doch beim Blick auf das neue Sessionsmotto wird schnell klar, worum es sich im Besenbinder Karneval in dieser Session drehen wird. Unter dem Motto „Heier Jecken macht Euch bereit und probiert’s mal mit Gemütlichkeit!“ schlüpfen Elferrat und Gäste in die bekannten Rollen des „Dschungelbuches“ und verwandeln den Saal Thiesen in eine zauberhafte Dschungellandschaft. Walt Disney-Fieber pur – und das passend zum 100. Geburtstag der Filmproduktion.