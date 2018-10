Alpen: Der Startschuss in den Stadtumbau steht bevor

Der Stadtumbau geht an den Start

Dieser eher schmucklose Platz dem Rathaus gegenüber soll nun von November an grundlegend zur Wohlfühlzone umgestaltet werden. Foto: bp

Alpen Der Auftrag für die Neugestaltung des Platzes gegenüber dem Rathaus bleibt im Ort. Im November geht’s los.

Jetzt geht’s los. Nach ellenlangem, teils turbulenten Vorlauf steigt die Gemeinde ein in den groß angelegten Stadtumbau nach den Plänen des renommierten Büros Fellixx/De Zwarte Hond. Im November soll ganz praktisch der erste Spatenstich erfolgen auf dem kleinen Vorplatz dem Rathaus gegenüber. Der Job bleibt im Ort. Der Bauausschuss hat den Auftrag an das Alpener Tiefbauunternehmen Hendricks vergeben. Fachbereichsleiter Walter Adams ist hochzufrieden, dass der Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig erfolgt ist.