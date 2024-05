Maikonzert und Jubiläumsfeier 75 Jahre Spielmannszug wurde kräftig gefeiert

Allen Grund zu feiern hatte der Spielmannszug Menzelenerheide am Mittwoch. Denn in diesem Jahr besteht der Verein bereits seit 75 Jahren und noch dazu lachte die Sonne am Festtag vom Himmel. Nicht verwunderlich, dass viele Besucher das gute Wetter ausnutzten und ihre Radtour mit einem Stopp am Feuerwehr-Gerätehaus verbanden.