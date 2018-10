Alpen: Der Radweg zwischen Xanten und Veen wieder top

Alpen : Auf der Buckelpiste ist alles glatt gezogen

Vor einem Jahr hat Ulrich Keisers aus Veen im RP-Bürgermonitor auf den maroden Zustand des Radweges an der Veener Straße (K 22) aufmerksam gemacht (likes Bild). Gestern hat er (rechtes Bild, Mitte) mit Anita Janßen und Helmut Czichy, Cheftechniker im Kreishaus, die sanierte Piste gestestet und für gut befunden. Stehend: Jens Kampen. Koordinator Straßenbau beim Kreis Foto: Fischer, Armin (arfi)

Veen/Xanten Vor knapp einem Jahr hatte Radler Ulrich Keisers aus Veen im Bürgermonitor der RP-Redaktion den Zustand des Radweges an der Veener Straße (K 22) beklagt. Jetzt hat er den Kreis Wesel für die Sanierung gelobt.

Manche Geschichten kann man nicht erfinden. Sie passieren einfach. Helmut Czichy, Cheftechniker im Weseler Kreishaus, fährt am Freitagmittag mit dem Rad von seinem Wohnort Xanten aus, klimafreundlich mit dem Rad zur Pressekonferenz unter freiem Himmel nach Veen. Die Sanierung des Radweges zwischen dem Augustusring in der Domstadt und dem Krähendorf ist nach siebenwöchiger Bauzeit abgeschlossen, inklusive eines Abschnittes der Veener Straße (K 22), und soeben wieder freigegeben geworden. Das möchte der Kreis als Bauherr nicht verschweigen. Als Czichy mit seinem Cityrad den Berg hochastet, überholt ihn spielend ein Radler in grell leuchtender Jacke. Während dem Vorstand der Kreisverwaltung im Ziel die Schweißperlen auf der Stirn stehen, ist der Mann in Orange völlig entspannt. Er rollt kraftsparend mit E-Unterstützung.

Was Czichy und die ihn erwartenden Presseleute nicht wissen: Der E-Radler heißt Ulrich Keisers und wohnt in Veen. Der Mann vom Grünflächentrupp des Dienstleistungsbetriebs Xanten (DBX) war’s, der vor nicht ganz einem Jahr beim Bürgermonitor der Redaktion auf den maroden Zustand des Radweges öffentlich aufmerksam gemacht hat und der jetzt, nachdem sein Begehren erfüllt ist, ganz zufällig auf den Pressepulk stößt – auf dem Heimweg von der Arbeit. Ein schöner Zufall.

Vielradler Keisers ist zufrieden, dass sein Umweg nun ein Ende hat und es zwischen Veen und Xanten für Radler wieder glatt läuft. „Hat zwar ein bisschen gedauert“, sagt er. „Aber es ist klasse geworden“, lautet sein Urteil über den glatten Asphalt, der absolut Inliner-tauglich ist. Auch Radlerin Anita Janßen, die wenig Zeit hat und das Mittagessen auf den Tisch bringen muss, ist geradezu begeistert: „Der Radweg ist super.“

Das hört man im Kreishaus natürlich gern. Schließlich hat der Kreis für die Sanierung von fünf Kilometern Radweg und rund 1,2 Kilometern Fahrbahn zwischen Veen und Grenzdyck auf der Stadtgrenze 600 000 Euro verbaut und sich im Vorfeld viel Kritik anhören müssen, auch wenn Keisers am Bürgertelefon stets moderate Töne angeschlagen hatte. Jetzt war bei strahlendstem Altweibersommer Zeit für beste Laune: „Wir haben den Radweg saniert, damit ich nicht immer über eine Buckelpiste zu meiner Schwiegermutter in Veen radeln muss“, scherzt Helmut Czichy, um ernsthaft zu betonen, wie wichtig er die Radwegeverbindung als Teil der Pendler-Infrastruktur hält. Dass die Piste lange in einem beklagenswerten Zustand gewesen ist, sei ihm als Rennradler selbstverständlich nicht verborgen geblieben. Der Kreis sei eben nicht erst durch Ulrich Keisers in die Pötte gekommen, die Misere zu beheben und die blinkenden Warnbaken überflüssig zu machen. Auch des Anschubs der Jungen Union Alpen, die sich den Erfolg plakativ auf ihre Fahnen geschrieben hatte, habe es nicht bedurft. „Wir waren schon lange dran. Für öffentliche Ausschreibungen gibt es aber feste Regeln, die zwangsläufig einen langen Vorlauf zur Folge haben“, sagt der Cheftechniker im Kreishaus.

Als die Pläne fertig waren und auch Geld im Haushalt zur Verfügung stand, sollte es im Sommer losgehen. Hat nicht geklappt. Weil in der Sommerferienzeit auf vielen Straßen des Landes gebaut wird, wurden Edelsplitte, die’s für die Asphaltproduktion braucht, knapp. Zudem gab’s keine Lastwagen mehr. So wurde es September. Die Operation Radweg habe den Kreis bewogen, zeitgleich auch den Straßenabschnitt bis Grenzdyck anzupacken, obwohl der noch eine Weile gehalten hätte. Aber wenn man einmal dran ist.