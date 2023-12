Alpener Nikolausmarkt Eine bunte Welt mit kleinen Geschenken

Info

Spenden Mit ihrem Auftritt beim Alpener Nikolausmarkt sammelte das Jugendblasorchester des Musikvereins Menzelen Spenden für die WDR2-Aktion „Mütter in Not“. Gegen eine Spende durfte ein Musiktitel gewünscht werden. Alleine am Samstag kamen auf diese Weise 731 Euro zusammen. Am Dienstag, 19. Dezember, gegen 17.45 Uhr, findet im Rahmen der Aktion „Adventsfenster“ in Menzelen-Ost am Kulzenhof 21 ein weiteres Spendenkonzert mit dsem Musikverein statt. Am 1. Dezember waren zwei Jugendliche des Musikvereins in der Sendung „Kölner Treff“ zu Gast.