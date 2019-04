Feuerwehrübung in Alpen : Übungsnotruf: Die Schule brennt

Feuerwehrübung in Alpen

Alpen Löschzug Alpen und Jugendfeuerwehr trainierten einen Rettungseinsatz: Handwerker stürzt vier Meter tief.

Am Dienstagabend hatte der Löschzug Alpen die Mitglieder der Jugendfeuerwehr zu einem gemeinsamen Übungsdienst eingeladen. Marc Vinschen, Jugendfeuerwehrbetreuer, und Andreas Schwenzfeier als stellvertretender Einheitsführer hatten die praktische Unterrichtseinheit zuvor geplant. Es wurde eng im Schulungsraum. Rund 20 Wehrleute und 15 jugendliche Mädchen und Jungen fanden sich um 18 Uhr im Gerätehaus am Willy-Brandt-Platz ein. Nach einer kurzen Begrüßungsrunde wurden alle Funktionsplätze auf den Einsatzfahrzeugen mit einem Feuerwehr- und einem Jugendfeuerwehrmann oder -frau besetzt. Fünf Fahrzeuge des Löschzuges machten sich auf den Weg zur Senkundarschule an der Fürst-Bentheim-Straße.