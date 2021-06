Glasfaser-Ausbau : Alpen-City ist bis Weihnachten komplett am Glasfasernetz

Alpen Aufgrund der unterschiedlichen Nachfrage, war Alpen vier Jahre lang digital ein Ort der zwei Geschwindigkeiten. Während der Süden seit 2017 mit Lichtgeschwindigkeit im Netz surft, holt der Norden jetzt auf.

Die Sonne strahlt endlich auch über Alpen-Nord, und auf den Point of Presence, kurz Pop, wie Fachleute die neue Verteilstation fürs Glasfasernetz kurz und lässig nennen, „kommt Licht“. Der kleine Pop steht unscheinbar in der Ecke des weitläufiges Spielplatzgeländes am Marienstift und schickt von hier aus Lichtsignale ins schnelle Netz, das die Deutsche Glasfaser von heute an nun auch im nördlichen Teil des Ortes ausbreitet. Bis Weihnachten, so ist der Plan, sollen alle 984 Haushalte, die einen Antrag gestellt haben, an die Datenautobahn angeschlossen und die digitale Teilung des Ortes Alpen Geschichte sein.