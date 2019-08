Alternativer Kindergarten : Alpens Waldkindergarten legt los

Alpen Die Baugenehmigung ist erteilt, die Bauwagen sind bestellt. Start ist am 1. November.

Nachdem Carlo Ridder und Katja Larisch das pädagogische Konzept für das Projekt Waldkindergarten in Alpen bereits seit einem Jahr mit zehn Kindern in zwei Tagespflege-Gruppen intensiv erprobt haben, scheinen nun endlich alle bürokratischen Hürden für den Betrieb einer großen Kindergartengruppe mit insgesamt 20 Kindern genommen. „Wir freuen uns riesig und können den vielen Menschen, die uns bis heute so tatkräftig unterstützt haben, nicht genug danken“, sagt Maria von Danwitz vom Vorstand des Waldkindergarten-Vereins.