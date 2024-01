Bürgermeister trifft Senioren Union „Alpener Modell“ für eine kommunale Baugesellschaft

Unterkünfte Die Gründung einer kommunalen Gesellschaft, um in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen, sei auch deshalb reizvoll, weil damit der Not bei der Unterbringung Geflüchteter besser begegnet werden könne. Mehr als 200 Menschen, die längst anerkannt und „Alpener“ seien, würden Plätze in den Unterkünften blockieren, weil sie keine Wohnungen fänden.



Offener Ganztag Schon jetzt bereite die künftige Pflicht, jedem Kind einen Platz in der Offenen Ganztagsschule (Ogata) anzubieten, Kopfzerbrechen. Schon heute seien die Grundschulen am räumlichen Limit. Und der Bedarf an Ogata-Plätzen steige enorm. Da komme eine kaum kalkulierbare finanzielle Belastung auf die Gemeinde zu, wenn das Land nicht helfend eingreife. Im Moment laufe eine umfassende Untersuchung der Lage. Eins aber stehe wohl fest: „Wir fangen mit der Mensa für die Grundschule zum Wald an.“



Masterplan Er hoffe, so der Bürgermeister, dass in diesem Jahr die Landesaufsicht Menzelen als „Zweiter Siedlungsschwerpunkt“ anerkenne. Hinter dem neuen Kindergarten an der Schulstraße bereite man im Rathaus nun die Möglichkeit zur Erschließung eines ersten neuen Wohngebietes für bis zu 80 Häusern vor. Danach stehe sein Nachfolger im Amt vor der „extrem spannenden Aufgabe“, für Menzelen, das nach dem vom Rat verabschiedeten Masterplan am Ende Alpen an Einwohnern überflügeln wird, einen komplett neuen Ortskern zu planen.



Windkraft Thomas Ahls kündigte an, dass sich auf der Bönninghardt absehbar zwei Windräder drehen werden – „auf Flächen, die ausschließlich mit Nadelbäumen bestellt sind“. In Veen würde das alte Windrad-Trio durch zwei neue, wesentlich leistungsstärkere Riesen „repowert“, wie Fachleute das nenen. Und in der Leuchtefurth Winnenthal rücke ein Windrad in Reichweite. Er hoffe, so Ahls, dass das Land die Pläne umsetze, Anwohner durch einen niedrigeren Strompreis zu entschädigen. Das nämlich liege nicht in Alpens Macht.