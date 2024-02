Demo in Alpen für Demokratie „Leben Sie so, dass unsere Gesellschaft bunt und vielfältig bleibt“

„Ich bin sehr begeistert, dass so viele heute gekommen sind“, sagte Ahls. Der Rechtsruck in der Gesellschaft sei lange gleichgültig hingenommen worden, aber seit Wochen werde in ganz Deutschland friedlich gegen Extremismus demonstriert. In Alpen sei es immer gelungen, „ein offenes Klima für Zuwanderung und Integration von Geflüchteten“ zu schaffen. In Krisen werde hinterfragt, ob man sich das noch leisten könne. Ahls warnte, dass Unzufriedenheit „immer schon Nährboden von rechtem Gedankengut gewesen“ sei. Der Flüchtlingsstrom müsse verringert werden, aber Deutschlands soziale Marktwirtschaft habe sich auch immer dadurch ausgezeichnet, dass die starken und leistungsfähigen Menschen die Schwachen mitgetragen hätten. „So muss es und so wird es auch bleiben“, sagte Ahls. „Wir sind eine solidarische Gesellschaft und wir müssen alle dafür kämpfen, dass dies auch so bleibt.“