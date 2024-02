Kundgebung am 18. Februar Breites Bündnis in Alpen ruft zu Demo für Demokratie auf

Auch in Alpen wolle man in der aktuellen Diskussion um die Demokratie in Deutschland ein Zeichen setzen, sagte Frederik Paul, der Fraktionsvorsitzende der CDU in der Gemeinde, der die Kundgebung angemeldet hat. In der Kürze der Zeit seien so viele Organisationen wie möglich angesprochen worden, ob sie mitmachen wollten, um die Gesellschaft möglichst breit zu repräsentieren. Alle hätten direkt zugesagt. Wenn eine Organisation nicht angesprochen worden sei, sei es der kurzen Zeit geschuldet, aber alle seien dazu eingeladen, an der Kundgebung teilzunehmen.