Nachbarschaftsberatung in Alpen : Vorfreude auf den Puppenspieler

Nachbarschaftsberatung in Alpen

Bernhard Beauguitte aus Alpen ist Puppenspieler und hat in Alpen schon mit Martin Luther auf der Bühne gestanden. Ins Demenzcafé kommt er mit „Oma Trude und Opa Theo auf Wolke 7“. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Das Demenzcafé der Nachbarschaftsberatung ist wegen der Corona-Pandemie noch geschlossen. Wann der Treffpunkt für pflegende Angehörige wieder öffnet, ist offen. Fest steht, dass Puppenspieler Bernard Bauguitte auftreten wird.

Die Pforten des Demenzcafés „Anno Dazumal“ der Nachbarschaftsberatung bleiben aufgrund der aktuellen Corona-Lage vorerst geschlossen. Das trifft insbesondere die pflegenden Angehörigen, die hier einen Treffpunkt finden, um sich mit anderen auszutauschen, die in einer vergleichbaren Lage sind.

Die meisten Menschen mit Demenz werden zu Hause gepflegt. Von ihren Angehörigen verlangt das enormes Engagement. Viele sind rund um die Uhr im Einsatz. Um ihnen einen Moment für sich, einen Ort zum Plaudern und zum Austausch zu bieten, hat die Nachbarschaftsberatung in Alpen im vergangenen Jahr das Café „Anno Dazumal“ für Menschen mit Demenz, deren Angehörige und Interessierte ins Leben gerufen. Einmal im Monat öffnet das „Anno Dazumal“ für zwei Stunden im Amaliencafé der Evangelischen Kirchengemeinde.

„Wir haben damit eine Plattform geschaffen, über die sich Angehörige austauschen und Kontakte knüpfen können“, sagt Sonja Böhm in ihrer Funktion als Nachbarschaftskoordinatorin, die im Café auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung steht. Außerdem besteht die Möglichkeit, mit Bettina Schilling von der Gerontopsychiatrischen Beratungsstelle für den linksrheinischen Kreis Wesel in Kontakt zu treten.

Demonstration und Feiern in Düsseldorf

Demonstration und Feiern in Düsseldorf : Etliche Verstöße gegen Corona-Regeln

Erneut Kita in Duisburg wegen Corona geschlossen

Mitarbeiterinnen positiv getestet : Erneut Kita in Duisburg wegen Corona geschlossen

Die ehrenamtlichen Nachbarschaftsberaterinnen Tatjana Klümpen, Ulrike Terfloth und Christel Shaltookchi sind gelernte Altenpflegerinnen und Demenzbegleiterinnen. Sie gestalten das Beisammensein für die Menschen mit Demenz mit einer abwechslungsreichen Aktivierungsstunde. Wann und in welcher Form das Café in den kommenden Monaten angeboten wird, könne aktuell nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, so Sonja Böhm. Vorerst sind alle Termine abgesagt.