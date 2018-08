Alpen: De Frau Kühne kommt in Rathaus zur Vorpremiere

Alpen Der niederrheinische Kabarett-Star De Frau Kühne macht die Generalprobe für ihr Programm „Okay, mein Fehler“ im Alpener Rathaus. Premiere ist eine Woche später in Köln.

Nach ihrem ersten Auftritt vor mehr als drei Jahren kommt „de Frau Kühne“ wieder nach Alpen, diesmal mit ihrem neuen Solo-Programm „Okay – mein Fehler“. Am Freitag, 7. September, um 20 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses die Vorpremiere statt. Premiere ist dann eine Woche später in Köln.

Ingrid Kühne geht es wie so vielen – eigentlich ist sie sowieso immer alles schuld. Mit einem beschwichtigenden „Okay, mein Fehler!“ will sie einfach nur ihre Ruhe. In ihrem zweiten Bühnen-Programm analysiert sie, was so schief geht und wo man alles schuld sein kann, warum, wie viel, wie spät und wie lange.