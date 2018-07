Alpen: Das Krähendorf Veen zeigt seine Skyline als Aufkleber

Alpen : Veens Dorf-Skyline gibt es nun als Aufkleber

Foto: Höpfner

Alpen Veen hat den Grundstein gelegt für stylisches Dorf-Marketing. Der Aufkleber mit der Skyline macht den Anfang für Devotionalien aller Art.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Krährendorf ist nie um eine Idee verlegen. Und wenn sie einigen gefällt, wird sie auch mit Elan in die Tat umgesetzt. Neuestes Beispiel aus der dörflichen Ideenwerkstatt: ein stylischer Aufkleber mit der Skyline von Veen.

Wer sich als Veener oder Veen-Fan, von denen es nicht wenige geben soll, zu erkennen geben will, der kann dies demnächst mit einem Skyline-Aufkleber beispielsweise auf dem Autoheck machen. Drei Veener hatten die zündende Idee, einen solchen fürs Krähendorf zu entwerfen. Der ist jetzt in verschiedenen Größen und Farben zu haben. Und man kann jetzt schon sicher sein, dass er seinen Weg gehen wird und man die Veener schon bald an ihrem Aufkleber erkennen kann.

Die Idee kommt von Irmgard Höpfner. „Ich habe mich inspirieren lassen vom Logo unserer Landjugend und natürlich davon, dass man oft Skyline-Aufkleber von anderen Städten auf Autos sieht“, so Höpfner. Logische Folge: „Warum nicht also auch einen von Veen erstellen“, erklärt Irmgard Höpfner ihren Gedanken. Liegt doch nahe, oder? Was Paris, New York und Tokio können, kann doch das Krähendorf schon lange.

Irmgard Höpfner hatte die Idee, Sascha van Beek und Michael Kroll (rechts) haben ihr geholfen, sie umzusetzen. Foto: van Beek

Mit den CDU-Parteifreunden Sascha van Beek und Ortsvorsteher Michael „Krolli“ van Beek waren schnell zwei Mitstreiter gefunden, die das Projekt konkret vorangetrieben haben. Ortsvorsteher Michael van Beek sagt mit ausgeprägtem Veener Selbstbewusstsein: „Gute Ideen setzen wir in Veen immer schnell um.“

Den kreativen Schaffensprozess in der Familie erklärt Sascha van Beek so: „Ich habe meine Frau Chrissy gefragt, mal einen ersten Entwurf zu zeichnen.“ So kamen Landmarken wie die drei Windmühlen, die Kirche St. Nikolaus, der Dorfbrunnen und der Wappenbaum – oben drauf eine Krähe – ins Bild. Und damit jeder weiß, dass Veen stolz darauf ist, ein Dorf auf dem Lande zu sein, schmückt eine Kuh das Ensemble.„Den Entwurf haben wir mit Irmi und Krolli abgestimmt. Nach vielen Varianten haben wir uns dann auf eine finale Skyline geeinigt“´, so Sascha van Beek staatsmännisch.



Alpen : Das Dorf Veen startet gut gelaunt ins neue Jahr

zurück

weiter

Eine Düsseldorfer Werbeagentur ist den Dreien sehr entgegengekommen, um aus dem Entwurf eine druckfähige Grafik zu erstellen. Druckfrisch gingen die Aufkleber dann zuerst nach Dänemark. Die Betreuerinnen und Betreuer des Veener Ferienlagers bekamen die ersten Aufkleber geschenkt.

Die Aufkleber sind in Weiß und Schwarz sowie in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich. Vom Material her sind diese für Außenflächen geeignet und somit perfekt fürs Auto. Verkauft werden die Aufkleber zum Selbstkostenpreis für vier Euro für den großen Aufkleber und drei Euro für die kleinere Variante. „Sollten wir beim Verkauf Geld übrig behalten, werden wir es selbstverständlich für eine Aktion im Dorf spenden“, sichert Ortsvorsteher Michael van Beek zu. Und ergänzt: „Wir wollen mit der Aktion ja keinen Profit, sondern etwas für unser Dorf machen.“

Die Ideen für weitere „Veen-Devotionalien“ sind schon da. Die meiste Arbeit ist gemacht mit der Skyline-Grafik. Sie ist die Basis. Darauf lässt sich jetzt prima aufbauen. Postkarten, T-Shirts, Tassen oder was auch immer man bedrucken kann könnten folgen.