Festakt in Alpen Jubiläum 950 Jahre Alpen groß gefeiert

Alpen · Etwa 300 Gäste erlebten am Sonntag in der Turnhalle am Schulzentrum ein sehr gelungenes Programm. Bürgermeister Thomas Ahls hielt eine berührende Rede und sang zusammen mit Anne Mosters das Alpen-Lied.

14.01.2024 , 17:02 Uhr

Thomas Ahls, seit 20 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Alpen, bei seiner Festrede. Foto: Armin Fischer (arfi)

(bp) Der Festakt zum Jubiläum „950 Jahre Alpen“ am Sonntagnachmittag wird noch lange nachwirken. Rund 300 geladene Gäste – überwiegend Vertreter örtlicher Vereine und Organisationen, aber auch Politiker und Mitarbeiter der Verwaltung sowie Bürgermeister benachbarter Kommunen und der Landrat des Kreises Wesel – erlebten in der Turnhalle am Schulzentrum eine gelungene Veranstaltung mit vielen Höhepunkten. Das Akkordeonorchester Veen spielte auf, Magier Phil Schmitz aus Veen zauberte, Anne Mosters und Bürgermeister Thomas Ahls sangen erstmals das „Alpen Lied“ im Duett. Ahls (Foto) hielt eine berührende Rede. Moderiert wurde die Veranstaltung von Marc Torke (ausführlicher Bericht folgt). Foto: Armin Fischer

(bp)