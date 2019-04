Denkmalpflege in Alpen : Die Motte soll leben – Hoffnung an der Ruine

Alpen Das doppelte Baudenkmal Motte ist derzeit eine vom Einsturz bedrohte Ruine. Doch ein junger Förderverein glaubt fest daran, dass die Vergangenheit aus den Trümmern wieder auferstehen wird.

Der große Erdhügel am Ost-Tor des Dorfes ist eine Grabanlage. Einst stand hier – die erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1329 zurück – in exponierter Lage eine Burg, umgeben von einem schützenden Wassergraben. In der Burg thronten die Herren von Alpen. Die aber ist 1756 beim mächtigen „Dürener Erdbeben“ schwer erschüttert worden. Napoleon ließ später Stein für Stein abtragen, um damit die Chaussee nach Büderich zu pflastern. So landete die herrschaftliche Keimzelle Alpens, die offiziell den ursprünglich französischen Namen Motte trägt und im Volksmund mit ehrfuchtsvollem Stolz als Kasteel begrifflich überlebt hat, als Trümmerhaufen der Geschichte.