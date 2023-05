Alpener Autor unter den Nominierten Erwin Kohl ist auch ohne Krimi-Preis sehr zufrieden

Zum Sieg und damit zur Verleihung des renommierten Glauser-Preises hat es nicht gereicht, aber enttäuscht ist der Alpener Krimi-Autor Erwin Kohl (Archivfoto: erko) deshalb keinesfalls. „Ich gehörte zu den fünf Nominierten, das ist ein Riesenerfolg für mich“, so Kohl am Sonntag. „Dabei zu sein war eine tolle Erfahrung und die Veranstaltung am Wochenende in Darmstadt war sehr, sehr schön.“ Die Jury-Mitglieder hätten ihm gesagt, dass die Entscheidung diesmal denkbar knapp gewesen sei. Der Glauser-Preis ist einer der höchsten Krimi-Preise in Europa, in der Kategorie Kurzkrimis gilt er sogar als der renommierteste. Rund 240 Autoren und weitere Gäste waren in Darmstadt dabei, gewonnen hat den Glauser am Ende Christiane Dieckerhoff aus dem Ruhrgebiet. Eine absolut würdige Preisträgerin, findet Erwin Kohl, der für seinen Kurzkrimi „Braune Nächte“ nominiert war. Er spielt in der Bunkeranlage, in der Alpener Motte verborgen.