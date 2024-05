Schützenfest im Jubiläumsjahr Ein Drüpter ist Kaiser von Alpen

Punkt 19.23 Uhr. Daniel Albert (42), Kassierer im Vorstand der Bürgerschützen in Drüpt, hat gerade beim Kaiserschießen den 217. Schuss auf den kümmerlichen Rest des hartnäckigen Vogels abgefeuert. Ein Volltreffer. Die letzten sichtbaren Späne purzeln ins grüne Fangnetz. Der Schütze dreht sich um, ungläubig, was genau er da gerade mit der Armbrust angerichtet hat. Auch der Jubel ist noch verhalten. Die unausgesprochene Frage liegt greifbar in der Luft: Ist da noch ein letzter Rest oben geblieben? Dann zerstreut Carsten Lommen, Präsident der gastgebenden Alpener Junggesellenschützen, als Moderator am Mikrofon alle Zweifel: „Daniel Albert aus Drüpt ist Kaiser von Alpen.“ Da reißt auch der 42-jährige Kaufmann seine Arme in die Höhe und versinkt in einem Pulk ihn umarmender Schützenbrüder.