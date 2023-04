Unterbringung von Flüchtlingen in Alpen-Veen Containersiedlung ruft Bedenken hervor

Der Zustrom geflüchteter Menschen nach Alpen reißt nicht ab. Die gerade erst bezugsfertig gestellte Unterkunft an der Bahnhofstraße stößt bereits an ihre Kapazitätsgrenze. Derzeit bereitet die Gemeinde den Bau einer weiteren Unterkunft an der Ulrichstraße vor, mit dem noch in diesem Jahr begonnen werden soll. Aber das dauert zum einen zu lange und reicht zum anderen nicht aus. Eine Unterbringung in Containern an der Wolfhagenstraße in Veen soll schnelle Abhilfe schaffen. Doch die Pläne stoßen bei den Bürgern in der Ortschaft auf massive Bedenken, wie bei einer Informationsveranstaltung deutlich wurde.