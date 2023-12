Eng mit Alpen verbunden Fürst Bentheim feiert 100. Geburtstag

Das Haus Bentheim und Steinfurt lebt in erster Linie von Forstwirtschaft und Liegenschaften. Die Familie gehört zu den größten Waldeigentümern in Deutschland. Zum Eigentum der Fürstlichen Familie gehören unter anderem die Burg Bentheim und das Schloss Burgsteinfurt in Steinfurt. Der Forstbetrieb der Fürst zu Bentheimschen Domänenkammer bewirtschaftet insgesamt etwa 5000 Hektar Wald. Davon liegt der größte Teil in der Grafschaft Bentheim (Niedersachsen), im Landkreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) und weitere 900 Hektar in Baden-Württemberg. Zum Waldbesitz in der Grafschaft Bentheim gehören auch große Teile des Bentheimer Waldes. Er alleine bedeckt eine Fläche von 1600 Hektar. Damit gehört er zu den drei größten zusammenhängenden Waldgebieten im Nordwesten Deutschlands.