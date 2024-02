Konzert in der evangelischen Kirche Alpen Wenn Irish Folk auf Gospel trifft

Dennoch war das Konzert ein voller Erfolg: Gute zwei Stunden lang spielten sich Band und Chor und Solisten die Bälle zu und boten so ein abwechslungsreiches Programm voller Spaß und Spielfreude. Atmosphärische Stücke wie der „Skye Boat Song“ oder der Gospel „Wayfaring Stranger“ wechselten ab mit mitreißenden Tanzstücken und Liedern, die zum Mitklatschen und Mitsingen aufforderten, so sangen 400 Menschen inbrünstig „Dirty Old Town“. Nach den ersten Stücken geriet es bereits völlig in Vergessenheit, dass „Mc Cool`s Return“ schon seit 14 Jahren in Sachen „Folk and more“ unterwegs ist und Chorios sich erst seit dem gelungenen Konzert auf der Bönninhardt im August mit den „Highlands“ befasst. Martina Roos und Ulrich Mader von „Mc Cool`s Return“ führten gut gelaunt durch den Abend und plauderten dabei diverse Kuriositäten zu Musik und Musikern aus.