Workshop in Alpen Chor „Herztöne“ sucht Unterstützung fürs Krippen-Musical

Der Kinder-, Jugend- und teilweise Familienchor „Herztöne“ aus Menzelen unter der Leitung von Inga Mosters, Wiltrud Maas und Julia Ruckick möchte in diesem Jahr an Heiligabend um 15 Uhr ein modernes Krippenspiel in Form eines „Mini-Musicals“ in der St.-Walburgis-Kirche in Menzelen-Ost auf die Beine stellen. Das Stück heißt „Endlich mal was los in Bethlehem“. Bei dieser Art von Krippenspiel gibt es einen schauspielerischen Teil, den die diesjährigen Kommunionkinder übernehmen, sowie einen musikalischen Part. Das heißt, dass zwischen einzelnen Theaterszenen der Chor singt.