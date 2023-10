Weihnachts-Workshop des Menzelener Chores „Herztöne“ Wenn die Stimme Stimmung macht

Am Ende des Tages gab es ein letztes Zusammentreffen in der Großgruppe, bei dem alles Erlernte – bis auf die Selbstverteidigung – zusammengetragen wurde: Im Schulgebäude erklang wunderschöner, zweistimmiger Gesang. Solisten des Krippenspiels stimmten bei ausgewählten Liedern mit ein. Ein Chor aus Erwachsenen und Jugendlichen präsentierten das Stück „When you believe“, das Inga Mosters in einer vorherigen Workshop-Einheit einstudiert hatte. Und zu guter Letzt tanzte Diane Voetees Workshop-Gruppe mit strahlenden Gesichtern zu weihnachtlicher Popmusik. Ein toller Workshop mit viel Musik, Gemeinschaft, Spaß und Herz war das – der Name „Herztöne“ kommt eben nicht von ungefähr.