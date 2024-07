Diskussion um Schulstandort in Alpen CDU sieht Sekundarschule Alpen als „zukunftsorientiert“

Nachdem im Schulausschuss Corina Schulz, die Schulleiterin der Sekundarschule, verkündete, dass nur 40 neue Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr an die Alpener Schule kommen und damit lediglich zwei Klassen gebildet werden können, hatte die FDP Alpen ihre tiefe Sorge zum Schulstandort ausgedrückt. Die Liberalen forderten, die Schule wieder zu einer „starken, attraktiven Bildungsstätte“ zu entwickeln. Nun hat sich auch die CDU Alpen dazu geäußert. Sie sieht die Schule als „zukunftsorientierte Bildungseinrichtung an und nicht als kränkelnde Schule“ und bezieht klar Stellung. „Wir würden uns freuen, wenn uns die FDP Alpen dabei unterstützt, sie weiter zu erhalten, anstatt durch politisches Geplänkel ihr Image zu beschädigen“, monieren die Christdemokraten in ihrer Mitteilung.