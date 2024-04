Jubiläum der Gemeinde Alpener Schützenvereine erhalten 950-Jahr-Fahne

Frederik Paul, CDU-Fraktionsvorsitzender und selber begeisterter Schützenbruder, berichtete: „Immer wieder haben mich verschiedene Schützenbrüder darauf angesprochen, wie gelungen sie doch die Zusatzhinweise an den Ortseingangsschildern finden.“ Zu Ehren des 950-jährigen Bestehens hatte die Gemeinde Alpen Anfang des Jahres alle Ortseingangsschilder mit dem Zusatz „950 Jahre Alpen 1074 – 2024“ versehen. Nun hat die CDU spezielle Fahnen drucken lassen, auf denen oben der 950-Jahr-Hinweis und unten das Logo der acht Alpener Schützenvereine zu sehen ist. Von dieser Idee sei auch Bürgermeister Thomas Ahls direkt überzeugt gewesen und begrüßte gemeinsam mit Paul die Abordnungen der Schützenvereine im Ratssaal. Paul wie Ahls lobten, dass es bei 12.500 Einwohnern acht eigenständige Schützenvereine in Alpen gebe, die sich gegenseitig immer unterstützen und an einem Strang ziehen würden. „Feindseligkeiten gibt es bei uns nicht. Der gute Zusammenhalt zwischen den einzelnen Schützenvereinen zeigt, dass das Schützenwesen weit mehr ist als das Veranstalten des jeweiligen Schützenfestes“, sagte Paul. Offiziell nahmen Stefan Heistermann vom Bürgerschützenverein Menzelenerheide, Aloys van Husen von der St. Nikolaus Schützenbruderschaft Veen-Winnenthal, Thomas Theurlings vom Bürgerschützenverein Eintracht Bönninghardt-Vierquartieren, Christian Aldenhoff vom Bürgerschützenverein Drüpt, Wolfhard Höpfner von der St. Heinrich Bruderschaft Bönning-Rill, Daniel Hügen von der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost, Hendrik Betten vom Bürgerschützenverein Bönninghardt und Carsten Lommen vom Junggesellen-Schützenverein Alpen die Fahne entgegen. Danach blieb Zeit, sich vereinsübergreifend auszutauschen – auch über das große Kaiserschießen, welches am 11. Mai erstmalig in Alpen ausgetragen wird.