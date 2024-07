Ein Veener will in den Bundestag „Dörfliche Belange kommen in Berlin fast nicht vor“

Der Vorstand des CDU-Kreisverbandes will Sascha van Beek bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr als Kandidaten im Wahlkreis Wesel I ins Rennen schicken. Der Vorschlag muss aber noch von den Delegierten beim Kreisparteitag bestätigt werden. Die Zustimmung der Basis gilt als sicher. Das offizielle Votum soll nach der politischen Sommerpause erfolgen. Die RP hat mit dem 41-jährigen Kommunalpolitiker aus Veen über seine Pläne, Erwartungen, Hoffnungen und Ängste gesprochen, die mit dem angestrebten Wechsel aus dem beschaulichen Krähendorf am Niederrhein in die aufgeregte Millionen-Metropole an der Spree verbunden wären.