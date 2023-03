Wolfgang Stoppa nimmt seinen Hut CDU-Mittelstandsvereinigung Alpen ist aktuell führungslos

Hintergrund der Entscheidung, so Stoppa im Gespräch mit der Redaktion, seien Differenzen mit einem ehemaligen Parteifreund. Der sei ihn in einer Vorstandssitzung der CDU Alpen rüde angegangen, so Stoppa, weil er als Delegierter auf der MIT-Bundesversammlung in Dresden die Position einbringen wollte, in der Energiekrise länger als geplant auf Atomkraft zu setzen. Das Treffen in Dresden ist ausgefallen, der Streit in Alpen schwelte weiter und mündete in der Forderung Stoppas an MIT und CDU, ihn gegen die Angriffe zu schützen.