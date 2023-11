Stimme der Wirtschaft in Alpen CDU-Mittelstand mit neuen Köpfen aus der Krise

Frederik Paul erläuterte die Eckpunkte des aktuellen Haushaltsentwurfs für 2024, den der Rat noch in diesem Jahr verabschieden will. Die Allgemeine Rücklage liege seit mehr als vier Jahren unangetastet bei knapp 20 Millionen Euro. Nur ein deutliches Abschmelzen dieser Rücklage könne in die Haushaltssicherung führen. Davon jedoch sei Alpen weit entfernt. Paul hob hervor, dass es gelungen sei, die Ausgleichsrücklage in den zurückliegenden Jahren auf über elf Millionen Euro anzuheben. Viel wichtiger sei aber, dass die Gemeinde durch ihre Investitionen ihr Anlagevermögen erheblich gesteigert habe. „Im Klartext: Mehrwert geschaffen durch wirtschaftlich kluges Handeln und solide Investitionen“, so Paul in der Diktion des betriebswirtschaftlich bewanderten Finanzexperten.