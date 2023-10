CDU-Mittelstand will personelle Krise beenden MIT will in Alpen wieder ein Faktor werden

Die CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) in Alpen lebt und nimmt nach dem personellen Aderlass an der Spitze einen neuen Anlauf, um zu alter Stärke zurückzufinden. Unternehmer aus Alpen sowie aus zwei umliegenden Kommunen haben sich in der Gaststätte Zum Dahlacker zum Austausch getroffen. Für Schatzmeister Karl Hofmann ein vielversprechender Start in einen bessere MIT-Zukunft. Er will bei der Hauptversammlung am Donnerstag, 16. November, an gleicher Stelle für den MIT-Vorsitz kandidieren. Das Amt hatte er schon bis vor drei Jahren inne. Hofmann weiß sich der Unterstützung von Mitstreitern sicher, die für den Vorstand kandidieren möchten.