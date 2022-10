Wirtschaft in Alpen : CDU-Mittelstand diskutiert über die Folgen der Krise

Wirtschaft in Alpen

Wolfgang Stoppa, MIT-Vorsitzender in Alpen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Die Mittelstandsvereinigung (MIT) der CDU diskutiert nach ihrer Mitgliederversammlung über die Folgen der Energiekrise für die Betriebe. Auch ein Grillmeister hat dazu naturgemäß viel zu sagen.

Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Alpen lädt ihre Mitglieder für Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung in die Burgschänke ein. Da Neuwahlen des Vorstandes anstehen, bittet Vorsitzender Wolfgang Stoppa um eine rege Teilnahme. Von etwa 20 Uhr an wird’s nach dem formellen Teil des Treffens auch über die MIT hinaus spannend.