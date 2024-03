Hoher Grundwasserstand in Menzelen CDU stellt wegen überfluteter Keller offizielle Anfrage an Wirtschaftsministerium

Die Nöte der Hausbesitzer mit dem hohen Grundwasserstand in Menzelen-Ost haben die Landespolitik erreicht. CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quick hat jetzt bei einem Treffen mit Sprechern der Betroffenen eine offizielle Anfrage an das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie angekündigt. Ziel sei es, so die Abgeordnete, die Lage zu bewerten und nachhaltige Lösungsansätze zu ermitteln, um betroffenen Bürgern in Menzelen-Ost und in anderen betroffenen Orten im Kreis Wesel zu helfen. Die CDU-Politikerin spricht von der „Notwendigkeit, künftige Schadensereignisse bestmöglich zu vermeiden“.