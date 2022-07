Alpen : 100-Jährige zu Besuch in der Heimat

Alpen CDU Alpen gratuliert ihrer langjährigen Schatzmeisterin und Ehrenmitglied. Die Jubilarin lebt inzwischen in Monheim, kam aber zum Fest noch mal zu den Freundinnen und Freunden nach Hause.

Edith Ziegenhorn aus Drüpt hat am 13. Juli in Monheim ihr 100. Lebensjahr vollendet. Sie wohnt dort seit fünf Jahren in einem Altenheim in der Nähe ihres Sohnes Georg und ihrer Schwiegertochter Angelika Rosin. Und da Besuche mit mehreren Personen in Alteneinrichtungen immer noch nur unter erschwerten Bedingungen möglich sind, lud die rüstige Jubilarin kurzerhand die Alpener CDU-Vertreter nach Veen ins Landhaus Gietmann ein.