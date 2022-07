Frauen Union Alpen : Gute Nachrichten nach dem Erdbeben

Alpen Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss hält von den Philippinen aus Kontakt mit den CDU-Frauen in Alpen. Dort besucht sie nach langer Pandemie-Pause wieder „ihr Dorf“ Palapar Norte. Dort gab es einen großen Schrecken.

Die Mitglieder der Frauen Union in der Alpener CDU haben sich bei ihrem letzten Info-Treff über den Besuch einer guten alten Freundin gefreut. Zu Gast war die langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Sabine Weiss , die aus Dinslaken über den Rhein zu den Parteifreundinnen im westlichen Teil ihres Wahlkreises gekommen war. Auch wenn der Bundestag gerade Sommerpause macht, hatte sie eine ganze Menge aus dem Leben im politischen Betrieb in Berlin und zu aktuellen Geschehnissen zu berichten.

Inzwischen konnte die ehemalige Staatssekretärin, die nach der Bundestagswahl ihren Wahlkreis an ihren SPD-Konkurrenten Rainer Keller verloren hatte und über die Reserveliste wieder in den Bundestag eingezogen ist, nach drei Jahren coronabedingter Pause endlich einmal wieder nach Palapar Norte, in „ihr Dorf“ in der Provinz Pangasinan reisen. Normalerweise verbringt sie jedes Jahr für zwei bis drei Wochen ihren Urlaub dort.