Alpens CDU-Fraktionschef zu Gast bei der Senioren-Union Wenn der junge Wilde auf alte Hasen trifft

Bei Kaffee mit Gebäck hat Alpens Senioren-Union zu einer kommunalpolitischen Runde in den Ratssaal eingeladen. Dabei ging es der CDU-Altersabteilung vor allem darum, Einblicke in die Ratspolitik ihrer Partei zu bekommen. Mit dem neuen Fraktionsvorsitzenden Frederik Paul hatten sie einen Referenten geladen, der als Niederrhein-Vorsitzender der Jungen Union auch den Nachwuchs im Blick hat. „Wir würden gerne von jemandem, der sich am anderen Ende der Altersskala befindet, erfahren, wie es in der Fraktion zugeht“, erklärte der SU-Vorsitzende Jakob Nühlen.