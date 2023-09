„An Belastungsgrenze angelangt“ Alpener CDU-Fraktion fordert „Regulierung der Einwanderung“

Die Alpener CDU-Fraktion richtet einen Appell an die Bundesregierung und die Abgeordneten des Deutschen Bundestages „angesichts der anhaltenden Herausforderungen in der Migrationspolitik“. „Wir als Gemeinde Alpen sind an unsere Belastungsgrenze gelangt. Die zunehmend steigenden Flüchtlingszahlen sind für uns nicht mehr zu handhaben – trotz des tollen Engagements von so vielen Menschen in unserer Gemeinde“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Frederik Paul. „Die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft hängt entscheidend davon ab, ob die Integration der Geflüchteten gelingen kann. Es kommen auch Menschen aus Personenkreisen, deren Gründe für die Flucht zwar individuell nachvollziehbar sind, die jedoch aller Voraussicht nach keinen Schutzstatus erhalten werden.“ Dafür gebe es in der Gesellschaft „kaum noch Akzeptanz, wir in den Kommunen müssen das ausbügeln, was in Berlin verschlafen wurde und wird. Ich sehe, dass wir auf einen gesellschaftlichen Kipppunkt zusteuern, der Kipppunkt der Akzeptanz und der Solidarität.“