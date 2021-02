Karneval in Alpen : Veenze Kräje gehen auf Sendung

Auf Abstand und mit Maske (v.l.): Heinz Bemong, Medienmann Veit Scheuermann, Simon Lutter, Thomas Holtwick und Marco Rudolph. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Büttensitzung der Veener Narren wurde im Sonsbecker VTS-Studio als perfekte Karnevalsshow produziert. Samstag um 19.11 Uhr geht die Konserve live aus dem Krähendorf online. Am Rosenmontag gibt’s den Zug der bunten Steine.

Die große Büttensitzung der Veenze Kräje ist im Kasten, abgedreht, geschnitten und abschussbereit. Veit Scheuermann und sein Team im Sonsbecker VTS-Studio – das Hollywood des jecken Niederrheins – haben zwei Wochen lang täglich, bisweilen bis in die Nacht, hart daran gearbeitet, dass die Sitzung am Samstagabend pünktlich um 19.11 Uhr fröhlich ins weltweite Netz strahlt. Der Präsident des Elferrates, Thomas Holtwick, verspricht dem Narrenvolk am PC einen höchst vergnüglichen Abend mit mehr als zwei Stunden Programm: „Es hat sich gelohnt“, sagt er. „Das Ergebnis übertrifft all unsere Erwartungen.“ Holtwick und Sitzungspräsident Simon Lutter sind die einzigen, die das fertige Produkt bisher begutachten durften.

Das kommt zwar aus der Konserve, geht aber live ins Netz. Und zwar vom VTS-Ü-Wagen aus, den Veit Scheuermann „irgendwo in Veen“ parken wird. Dort drückt er Knopf, um die Wundertüte des Frohsinns zu öffnen und die närrische Botschaft der Veenze Kräje grenzenlos um den Globus zu jagen. „Bei Schippers im Saal sitzen 500 im besten Sinne Bekloppte“, so Thomas Holtwick, „diesmal werden es wohl deutlich mehr sein, die uns zuschauen.“

Info Unter Freunden und mit Spenden Probelauf Die Büttenshow-Sitzung der Veenze Kräje hatte einen kleinen Vorläufer. Schon die Karnevalseröffnung hatte der Elferrat mit VTS ins Netz gebracht. Preiswert VTS hat den Veenze Kräje einen Freundschaftspreis gemacht. Trotzdem. Der Elferrat rechnet mit „fast fünfstelligen“ Kosten für die Session ohne Einnahmen. Der Spenden-Marathon läuft. Es sieht gut aus.

Leider mussten die Akteure wie die umwerfende Frau Kühne, Dauergast Nico Stelzer, der verzaubernde Phil Schmitz und die betörenden Mädels vom Kräjen-Ballett ihre Darbietungen ohne Publikum allein vor der Kamera einspielen. Ohne Lacher, Beifall und Raketen. „Harte Showarbeit, die aber allen richtig viel Spaß gemacht hat“, so Medienprofi Veit Scheuermann. Sein Job war’s, Corona regelgerecht zu überlisten. Es duften nur je zwei Akteure gleichzeitig ins Studio. Hinterher musste alles so zusammengeschnitten werden, dass es rüberkommt, als seien alle gleichzeitig in action. Bei Karneval digital braucht’s die perfekte Illusion.

Auch den Rosenmontag haben die Veenze Kräje in Angriff genommen. Analog, aber einmalig anders. Sie haben allen potenziellen Wagenbauern einen Stein ins Haus getragen, mit dem ihr närrisches Motiv umsetzen sollen. Am Volksbank-Pavillon ist auf einem 11,11 Meter langen Laufsteg ein roter Teppich ausgerollt. Auf dem setzen am Rosenmontag mehr als 40 kunterbunte Motiv-Steine nach mit Wagennummern vorgegebener Reihenfolge den 52. Zoch als Standbild in Szene. Es könnte eng werden. „Aber Engestellen wie bekannte an der Biegung zum Kirchweg können wir“, so Simon Lutter.