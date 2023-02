Karneval in Alpen Veen wird zur Karnevals-Oase

Am Samstagabend war Nico Stölzer der einzige Solo-Auswärtsspieler, wenn von der 13-köpfigen Auswärtsmannschaft der „Padvinders van Sin-Joris“ abgesehen wird. Sie waren aus der Stadt Izegem angereist, die 30 Kilometer südlich von Brügge in der belgischen Provinz Westflandern liegt, um am Montagabend nach dem Veener Umzug wieder zurückzukehren. Die Gäste kommen, wenn es sich einrichten lässt, zu jeder Büttensitzung, um als Drumband Izegem richtig Lärm in der Spargelhalle Schippers zu veranstalten. Die Freundschaft zwischen Izegem und Veen besteht seit 40 Jahren. Und als die „Pfadfinder“ 2022 ihre 100. Geburtstag feierten, kamen auch die Krähen aus Veen geflogen.