Schützenfest in Alpen Bürgerschützenverein Menzelenerheide sucht einen neuen König

Am Samstag, 30. September, treten die Schützen um 14.30 Uhr in Uniform auf dem Parkplatz an der Schulstraße 36 an und marschieren zum Schützenplatz. Dort wird Ortsvorsteher und Ehrenpräsident Edgar Giesen die Kirmes eröffnen. Im Anschluss folgen ein Preisschießen für Frauen und Männer sowie der Ausschank von Freibier. Die Kinder erhalten auf den Fahrgeschäften Freifahrten. Die Dauer der Freifahrten, die die Schausteller spendieren, ist zeitlich begrenzt. Der Bürgerschützenverein hält jedoch für alle anwesenden Kinder weitere Freifahrchips bereit, solange der Vorrat reicht.