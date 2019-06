Bürgerschützen Menzelenerheide : Menzelen hat neuen „Jusch-König“

Menzelen Dominik Waldermann regiert die Jugend des Bürgerschützenvereins.

Mittlerweile ist aus dieser zu Beginn kleinen Gruppe eine starke Truppe geworden, die den Verein bei vielen Anlässen tatkräftig und durch Präsenz unterstützt. Um 20.30 Uhr startete am Abend vor dem Fronleichnamsfeiertag das Schießen, um den „Jusch-König“ zu ermitteln. Hierzu traten 13 Jungschützen als Aspiranten an. Zuvor wurde auf Holzplättchen geschossen, um die Preisträger zu ermitteln. Die vier Preise gingen an folgende Schützen: Marius Hilgert sicherte sich den Kopf, der linke Flügel ging an Steffen Tooten, Julian Keisers holten den rechten Flügel runter und Marcel Kluck traf den Schwanz der königlichen Trophäe.