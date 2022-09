Bürgerschützenverein Menzelenerheide : Das Schützenjahr klingt in Menzelen aus

Im Rahmen des Festes verabschiedet sich der Schützenverein auch in ehrendem Gedenken von seinem verstorbenen König Günter Pamperin. Foto: Schützen

Menzelen Der Bürgerschützenverein Menzelenerheide will einen würdigen Schlusspunkt im regionalen Schützenjahr setzen. Vor der Suche eines neuen Regenten wird aber noch dem verstorbenen König Günter Pamperin ehrenvoll gedacht.

Der Bürgerschützenverein Menzelenerheide sucht am Sonntag, 2. Oktober, nach zwei Jahren Pandemie-Pause seinen neuen Schützenkönig. Nachdem in den meisten Orten und Ortschaften im Kreis Wesel die Schützenvereine ihre Feste gefeiert haben, bereitet sich der Bürgerschützenverein Menzelenerheide noch auf sein jährliches Hochfest vor und will einen würdigen Schlusspunkt im regionalen Schützenjahr setzen.

Wie in den vorigen Jahren wird die Schulstraße durchgängig mit den Fahnen geschmückt, die zum einen die „Erika“ des Bürgerschützenvereins Menzelenerheide sowie zum anderen das Wappen von Menzelen, das auch das Wappen des Spielmannszuges Menzelenerheide ist, zeigen.

Am Samstag, 1. Oktober, treten die Schützen um 14.30 Uhr in Uniform auf dem Parkplatz an der Schulstraße 36 an und marschieren zum Schützenplatz. Dort erfolgt die Kirmeseröffnung durch Ortsvorsteher und Ehrenpräsident Edgar Giesen. Im Anschluss folgt ein Preisschießen für Frauen und Männer. Dazu gibt’s Freibier. Die Kinder erhalten auf den Fahrgeschäften Freifahrten. Die Dauer der Freifahrten ist allerdings zeitlich begrenzt. Der Bürgerschützenverein hält jedoch für alle Kinder weitere Freifahrchips bereit, solange der Vorrat reicht.

Um 19.45 Uhr erfolgt die Kranzniederlegung am Schützenplatz. Hierzu treten die Schützen in Uniform um 19.30 Uhr wieder auf dem Parkplatz an der Schulstraße an, um im Fackelzug zum Schützenplatz zu ziehen. Bei der Kranzniederlegung und dem Großen Zapfenstreich spielen der Spielmannszug Menzelenerheide und der Musikverein Menzelen.

Der Bürgerschützenverein freut sich wieder auf die Entsendung einer Abordnung der Reservisten der Bundeswehr, die den Fackelzug begleiten und am Ehrenmal während der Kranzniederlegung und dem Zapfenstreich eine Ehrenwache stellen wird. An diesem Abend verabschiedet sich der Verein in ehrendem Gedenken von seinem verstorbenen König Günter Pamperin.

Nach dem Großen Zapfenstreich und der Ansprache des Präsidenten beginnt um 20 Uhr im Festzelt der Schützenball mit der Coverband Upload. Wie in den zurückliegenden Jahren ist der Eintritt frei. Der Sonntag beginnt um 11 Uhr traditionell mit einem Gottesdienst im Festzelt. Hierfür entfällt das Hochamt in der katholischen Kirche in Alpen. Im Festzelt ist ein festlich geschmückter Erntedank-Altar aufgebaut. Die Schützen treten um 14.30 Uhr auf dem Parkplatz Schulstraße an. Von dort marschieren sie zum Schützenplatz, wo das Preis- und Königsschießen beginnt. Am Nachmittag steht eine Cafeteria mit selbst gebackenen Kuchen und frischem Kaffee offen. Erstmals veranstaltet der Verein eine Mini-Disco ab 16 Uhr für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Je nach Treffsicherheit der Schützen wird gegen 18 Uhr das Kommando „Königsaspiranten vortreten“ erklingen, um den neuen König zu ermitteln.

(beaw)