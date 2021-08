Ehrung in Alpen : Bürgermeister Ahls verabschiedet 14 Ratsmitglieder

Alpen Bei einem Festakt wurden aus dem Alpener Gemeinderat ausgeschiedene Politiker geehrt. Sie hätten mit „Maß und Weitsicht die Alpener Politik geprägt“, sagte Bürgermeister Thomas Ahls. Einige waren mehr als 40 Jahre lang tätig.

Elf Monate nach der Kommunalwahl ließen die Rahmenbedingungen es endlich zu, dass die aus dem Rat der Gemeinde Alpen ausgeschiedenen Mitglieder in einem Festakt im Lesegarten für ihre Verdienste geehrt werden konnten. Bürgermeister Thomas Ahls bezeichnete es als gute Tradition und persönliches Bedürfnis, Menschen Danke zu sagen, die einen großen Teil ihrer Freizeit und Persönlichkeit in den Dienst des Gemeinwesens gestellt haben.

Mit einem Blick auf die Liste der 14 ausgeschiedenen Ratsmitglieder kam bei manch einem der Anwesenden Wehmut auf. Mandatsträger wie Klaus Franke (SPD, 26 Jahre Ratsmitglied), Günter Helbig (CDU, 26 Jahre), Hermann Terboven (CDU, 41 Jahre) oder Viktor Illenseer (SPD, 45 Jahre), um nur einige zu nennen, haben in der Vergangenheit laut Ahls mit „Maß und Weitsicht die Alpener Politik geprägt“. Aber auch außerhalb des Sitzungszimmers gehe Alpens Gemeinderat mit gutem Beispiel voran. „Die Vermischung zwischen politischem und dem sonstigen Ehrenamt ist in Alpen sehr hoch. Das schafft gegenseitiges Verständnis und stärkt die Sensibilität für die Sorgen und Nöte der Gemeinde“, betonte Ahls, der aber auch eingestehen musste, dass die Bereitschaft, sich in hohem Maße für die Allgemeinheit einzusetzen, auch in Alpen nachlässt: „Es stellt sich für aktive Menschen immer öfter die Frage, ob sie sich lieber in einem Sportverein oder einer politischen Partei engagieren sollen.“ Dass beides erfolgreich möglich ist, beweise Günter Helbig, der neben seiner politischen Tätigkeit mit dazu beigetragen habe, dass Alpens Rettungsschwimmer international bekannt seien. Das Fazit des langjährigen Fraktionschefs der Alpener CDU: „Es hat Spaß gemacht, etwas für unsere Gemeinde zu tun. Wir haben immer einen guten Kontakt zu den anderen Parteien gehabt.“