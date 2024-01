Kommunalpolitisches Treffen Bürgermeister spricht bei der Senioren Union über die Lage in Alpen

Traditionell startet die Senioren Union Alpen mit der „Kommunalpolitischen Gesprächsrunde“ ins neue Jahr. Bürgermeister Thoams Ahls wird den Teilnehmenden am Dienstag, 16. Januar, um 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses einen Überblick geben über die allgemeine Entwicklung der Gemeinde und wird über die aktuellen und geplanten Projekte berichten. Die CDU-Senioren laden ihre Mitglieder, aber auch alle anderen Bürgerinnen und Bürger zum Treffen mit dem Bürgermeister bei Kaffee und Gebäck ein. Im Anschluss gibt es einen Überblick über das geplante Veranstaltungsprogramm 2024. Die Senioren Union blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit interessanten, in der Regel gut besuchten Veranstaltungen zurück. Höhepunkt war der Jahresausklang im festlich geschmückten Landhaus Gietmann in Veen. Die Damen des Vorstandes hatten die Tische mit selbst gebastelten Weihnachtsdekorationen geschmückt. Bei einer Niederrheinischen Kaffeetafel war die Stimmung ausgesprochen locker, untermalt von der Musik des Hausherrn. Ein Gänsehautmoment war der Auftritt des Alpener Gesangsduos Hera Becks und Anne Mosters, die die Gäste mit bekannten Liedern wie auch mit weihnachtlichen Gesängen erfreuten. Die anschließende Spendensammlung ergab einen Betrag von 300 Euro zugunsten des Kinderschutzbundes Alpen.