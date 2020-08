Umfrage in Alpen : Bürgermeister lässt Bedarf an Betreuung ermitteln

Grundschulkinder (Symbolbild). Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Alpen Wie groß ist der Betreuungsbedarf an den Grundschulen in Alpen? Das möchte die Verwaltung von den Eltern in der Gemeinde und ihren Ortsteilen wissen. Sollte der Bedarf bisher nicht gedeckt werden, will sich die CDU für eine schnelle Lösung einsetzen.

Die Verwaltung der Gemeinde Alpen wird in der kommenden Woche eine Umfrage unter den Eltern des laufenden Schuljahres richten, um den Betreuungsbedarf an allen Grundschulen in den Ortsteilen zu erheben und daraus einen Ansatz für das kommende Schuljahr abzuleiten. Das hat CDU-Parteichef Sascha van Beek mitgeteilt. Grundsätzlich sei es das Ziel, in allen Ortsteilen die gleichen Betreuungsangebote zu schaffen. „Dabei geht es um eine verlässliche Betreuung in Alpen, Menzelen und Veen in der Zeit von 7 bis 16 Uhr“, erläutert Irmgard Höpfner als Vorsitzende des Schulausschusses.

Sie hatte sich dafür eingesetzt, diese Forderung im Wahlprogramm der CDU Alpen zu verankern. „Doch schon jetzt hat uns der dringende Wunsch von Eltern erreicht, die für das kommende Schuljahr ein Angebot benötigen, das es in dieser Form zum Beispiel in Menzelen noch nicht gibt“, berichtet Marina Buchholz, Sprecherin der CDU im Schulausschuss.

Die CDU wolle daher mit der Umsetzung des Programmpunktes nicht bis nach der Wahl warten, sondern hat sich mit dem Wunsch der Eltern direkt an Bürgermeister Thomas Ahls gewandt, ergänzt Sascha Buchholz, designierter Fraktionschef, der in Menzelen für den Rat kandidiert.