Alpens Bürgermeister bei der Senioren Union : Im Schnellgang durchs Gemeindeleben

Apen Alpens Bürgermeister Thomas Ahls besuchte am Donnerstag die Senioren Union in der Gaststätte Dahlacker und berichtete über Windkraft, Finanzen und Bauvorhaben. Es war das erste Treffen der CDU-Vereinigung seit eineinhalb Jahren.

Ein ganz heißes Eisen ist nach wie die Diskussion um die Standorte für die Windkraftanlagen. Wäre Corona nicht gekommen und hätten Schützenfeste und andere Zusammenkünfte ganz normal stattgefunden, wäre in den Ortschaften mehr miteinander geredet worden und es hätte nicht einen so großen Aufschrei gegeben – an dieser These hält Ahls weiterhin fest. „Das neue Landesgesetz hat uns überholt“, sagte er. Schlimm sei es, „dass uns nicht alle glauben, was wir als Verwaltung dazu sagen“. Nun sei die Uhr wieder auf Null gestellt und die Politik müsse nach der Sommerpause entscheiden, „ob wir nun Konzentrationszonen bekommen oder nicht“. Er gehe davon aus, dass sich der Bau weiterer Anlagen nicht verhindern lasse – in Winnenthal nicht, im Bönninghardter Wald nicht und möglicherweise auch an neuen Standorten in Veen nicht. Ahls machte auch aus seiner Enttäuschung über die schwarz-gelbe Landesregierung keinen Hehl: „Das Gesetz hatte eine Vorlaufzeit von einem Dreivierteljahr, und wir sind seit fünf Jahren mit dem Thema dran.“ Thomas Ahls sprach aber nicht nur über Windkraft, sondern auch über die finanzielle Lage der Gemeinde. Ob mit Steuererhöhungen zu rechnen sei, fragte jemand aus der Runde. Und der Bürgermeister wich nicht aus: „Daran werden wir wohl nicht vorbeikommen“, machte er deutlich. Jedenfalls, was die Grundsteuer B für bebaute Grundstücke angehe. „Die muss jeder zahlen, Hauseigentümer wie Mieter, deshalb ist das der gerechteste Weg. Sie ist schon lange nicht mehr angehoben worden, weil sie sich nach dem Einheitswert richtet und nicht nach der Inflationsrate wie die Gewerbesteuer“, so Ahls. „Die Gewerbesteuer ist schon mehrfach angehoben worden, da möchten wir nicht gerne an der Schraube drehen.“ Thema waren auch verschiedene Bauprojekte. Dass die Preise in der Baubranche dramatisch erhöhen, hat sich herumgesprochen. „Aber“, so der Bürgermeister, „wo wir einmal begonnen haben, müssen wir natürlich auch zu Ende bauen.“ Zum Beispiel bei der energetischen Sanierung des Schulzentrums. Da bereiten die Kosten nicht ganz so viel Sorgen, weil es eine 90-prozentige Förderung gibt.