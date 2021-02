ALP-Schulsanierung : Schul-Modernisierung nützt dem Klima

Guter Standard: In den Containern sind zehn Ausweichklassen untergebracht, in denen es den Schülern und Lehrern an nichts fehlt. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen Alpens Bürgermeister Thomas Ahls reagiert auf die Kritik der FDP an der energetischen Sanierung der Sekundarschule und verteidigt das Projekt. Vieles hätte ohnehin gemacht werden müssen.

Die Rechnung, die die FDP aufmach, sei „den Zahlen nach durchaus richtig“, konstatiert der Bürgermeister. Allerdings seien diese bereits lange bekannt. Die Kosten des Projektes seien in vielen Rats- und Ausschusssitzungen, interfraktionellen Gesprächen sowie in der Baukommission und auch öffentlich, wenn auch gerundet, dargestellt worden.

Was in der Debatte um die Kosten „nur zu gern ignoriert“ werde, sei die die Tatsache, dass in der in der förderfähigen Summe vieles sei, was in den nächsten Jahren „sowieso“ angefallen wäre. Als Beispiele nennt Thomas Ahls die Aufhängung der moroden, vorgehängten Fassade, die dringend saniert werden müsse, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das hätte rund 800.000 Euro verschlungen. Die Entfernung der Betonelemente sei nur mit der Demontage der teils defekten Fenster möglich, die ihre Lebensdauer erreicht und einen schlechten Dämmwert hätten. Die Neubaukosten beziffert die Verwaltung auf 1,5 Mio. Euro.