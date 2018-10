Alpen: Bürgermeister informiert über Entwicklung in Menzelen

Alpen : Edeka-Markt in Menzelen ist auf einem guten Weg

Edgar Giesen, Ortsvorsteher von Menzelen, zeigt, wo an der Xantener Straße der neue Edeka-Markt entstehen soll. Foto: bp

Alpen Bürgermeister Thomas Ahls informierte auf Einladung der KAB über Entwicklungsperspektiven für Menzelen. Es kündigen sich Baupotenziale an.

Gut 80 Bürger waren auf Einladung der KAB ins schöne neue Pfarrheim von St. Walburgis gekommen, um zu hören, was Bürgermeister Thomas Ahls über die Entwicklung in Menzelen zu sagen hatte. „Wir haben das schon mal vor Jahren gemacht zum Thema Hochwasserschutz. Es gibt genug aktuelle Themen, um wieder mal den Bürgermeister einzuladen“, erläuterte Cäcilia van Bonn von der KAB den Ansatz des Abends.

Grundsätzlich machte Ahls klar, dass Menzelen-Ost und West aktuell landesplanerisch nicht als Siedlungsgebiete ausgewiesen sind. Das hat Folgen. Denn es bremst das Wachstum. Dörfliche Erweiterung sei nicht durch neue Wohngebiete, sondern nur im Rahmen der Eigenversorgung „aus dem eigenen Saft heraus“ möglich. Für Menzelen-Ost machte Ahls an der Eichenstraße und im Innenbereich diverse Möglichkeiten zu „Lückenschließungen“ aus.

Mehr Potenzial gebe es in Menzelen-West im Bereich der Schulstraße. „Da läuft zur Zeit eine Machbarkeitsstudie. Und wir sind mit den Eigentümern da noch im Gespräch.“ Dort gebe es allerdings Entwässerungsprobleme. Man müsse eine Verrohrung zum Winnenthaler Kanal schaffen. Ansonsten würden die Grundstücke sehr groß werden. Langfristig sei die Perspektive für Menzelen aber sehr positiv. In absehbarer Zeit werde Menzelen zum Siedlungsschwerpunkt erhoben. Dann könne man ein neues Zentrum für die Ortschaft planen. Dann werde es möglich, eine Siedlung zwischen Garten- und Heidestraße im Dreieck zur Solvay-Bahn hin zu erschließen. Da passe dann auch Nahversorger Edeka, der verträglich mit den Standorten Alpen und in Akzeptanz zu Xanten und Rheinberg entwickelt werden müsse. Aktuell sehen die Planungen 1200 Quadratmeter Verkaufsfläche vor. Dazu soll ein Café gebaut werden. Doch die Gemeinde müsse erst noch Baurecht schaffen. Jetzt erfolge die Offenlage der Planung. Dann soll das Ganze bis Ende des Jahres über die Bühne gehen, so dass der Bauherr Thomas Luft im neuen Jahr loslegen könnte.

Ahls sprach in diesem Zusammenhang erneut über einen „enormen Kaufkraftverlust in Alpen“. Deshalb gebe es auch in der Zentrale die Notwendigkeit, einen zusätzlichen Einzelhandelsstandort mit integrierten Wohnungen zu schaffen. Bekanntlich ist man im Rathaus dabei, einen Investoren-Wettbewerb auf die Schiene zu setzen.



Der Bürgermeister räumte ein, dass der Menzelener Markt nicht schön sei. Es fehle an Grün, das aber an falscher Stelle den Aufbau des Schützenzeltes behindern würde. Er zeigte Verständnis für die Beschwerden über das Zuparken am Wochenmarkt und über Autofahrer, die durch den Ort rasen. Ahls sagte zu, dass Stadtplaner Martin Lyhme sich die Lage ansieht. Ausführlichen Raum nahm die Debatte um die Wilhelm-Koppers-Grundschule ein. Ahls zeigte „klare Kante“. Sie sei im Bestand „nicht gefährdet“. Über die Zügigkeit, ein oder zwei Eingangsklassen, würde flexibel von Jahr für Jahr entschieden. Bei einer Eingangsklasse „in Richtung 30 Kinder“ müsse man sich da aber auf Sicht keine Sorgen machen.

Der Rathaus-Chef sprach über „drei oder vier“ mögliche neue Windkraftanlagen im Bereich Mezelen-West Richtung Xanten nahe der Burg Winnenthal und zwei weiteren an der Bönnighardt.