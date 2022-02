Kommentar zum Stadtumbau in Alpen : Wertvoller Austausch

Meinung Das Interesse an den Plänen zum Umbau des Ortskerns ist groß. Der Dialog der Entscheider mit den Betroffenen war ein Gewinn für alle.

Anfangs hatte es den Anschein, dass Verwaltung und Politik weitgehend unter sich bleiben bei der Präsentation der Pläne zum Umbau des Dorfkerns. Dann zeigte sich doch beachtliches Interesse an dem, was vor der Haustür in absehbarer Zeit geschieht und das Bild und auch das Leben im Ortskern auf längere Sicht bestimmt. Gut so. Für die betroffenen Bürgerinnen und Bürger sowieso. Sie konnten endlich vortragen, was sie nachvollziehbar umtreibt, und so wichtige Hinweise geben. Gut auch für die Politik und die Verantwortlichen im Rathaus. Die, die am Ende entscheiden, hatten die Chance zu erläutern, was hinter den Plänen steckt, und bekamen einen Eindruck, was Menschen bewegt, die mit den Folgen leben müssen. Ein wohltuender, wertvoller Austausch. Auch wenn manche Probleme bleiben. Nur im Dialog kommt man im Ringen um gute Lösungen weiter.