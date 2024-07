Alpen entwickelt Konzept zu ländlichen Wegenetzen Bürger können ihre Ideen aktiv einbringen

Dabei spielen Brückenbauwerke aufgrund ihrer hohen Unterhaltskosten eine große Rolle. Bei der Frage, an welcher Stelle die Ley von einem Feldweg überquert werden muss oder nicht und welche Feldwege tatsächlich noch notwendig sind, sollen die Bürger mitreden und Entscheidungen maßgeblich prägen dürfen. „Wir wollen volle Transparenz und volle Akzeptanz aus der Bevölkerung“, erklärt Schwarz. Dass diese Aussage ernst gemeint ist, davon kann sich jeder auf der Internetseite www.wirtschaftswegekonzept.de überzeugen. Wer dort das Bürgerdialog-Portal anklickt, sich registriert und Alpen in die Suchmaske eingibt, findet das komplette Wegenetz, farblich nach Kategorien unterteilt. Klickt man einen Weg an, erfährt man den Namen und Bauzustand, die Länge des Streckenabschnitts und wer dort für die Unterhaltung verantwortlich ist. Einziges Manko: Straßen- oder Wegenamen sind auf der Karte nicht angegeben, so dass die Orientierung zunächst schwerfällt. Stattdessen ist jeder Streckenabschnitt mit einer vierstelligen Nummer versehen.