In der Bücherei Alpen wird gefeiert  Jubiläumswoche der Bücherei startet

In dieser Woche können die Kinder auch beim Büchereiquiz mitmachen. Unter allen Teilnehmern werden am Freitag, 12. April, ab 17 Uhr viele Preise verlost. Und am Abend findet ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) eine Autorenlesung statt. Andreas Wagner liest aus „Wie Treibgut im Fluss“, zweimal je 30 Minuten. Der Eintritt liegt hier bei fünf Euro. In der Pause gibt es einen Getränkeverkauf. Danach ist Zeit für Fragen, Gespräche und Signierungen.